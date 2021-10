Libia: Di Maio, Italia sostiene fortemente percorso stabilizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene fortemente il percorso di stabilizzazione della Libia e “lo stiamo dimostrando con i fatti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso al termine della Conferenza per la stabilizzazione della Libia, organizzata oggi a Tripoli. L’evento è il primo di caratura internazionale al livello di ministri degli Esteri ospitato nel Paese nordafricano da oltre un decennio. “Assicurare pace e sviluppo a questo Paese è una priorità di tutta la comunità internazionale, perché una Libia stabile significa anche un'Europa più sicura”, ha dichiarato Di Maio. “Possiamo contrastare terrorismo e flussi migratori incontrollati perseguendo i nostri due obiettivi cardine: le elezioni parlamentari e presidenziali di fine anno e la piena attuazione dell’accordo sul cessate il fuoco. Elezioni libere e trasparenti, unite a un progressivo ritiro di mercenari e combattenti stranieri, possono assicurarci il risultato”, ha aggiunto. “L’Italia è storicamente legata alla Libia, per questo continueremo a sostenere le sue Istituzioni verso la conclusione del percorso di transizione. Oggi è stato quindi un momento importante per riaffermare l'impegno di tutta la comunità internazionale, con l’Italia in prima linea. Avanti”, ha concluso il responabile della Farnesina.(Res)