- "L'ok del parlamento allo scioglimento delle forze neofasciste è un atto dovuto dopo le violenze squadriste di Roma. Una ferma condanna che lancia un segnale inequivocabile: nel nostro Paese non c'è spazio per il fascismo, nel rispetto della Costituzione e della nostra storia”. Lo scrive in un messaggio su Twitter il deputato del Movimento 5 stelle e Questore della Camera, Francesco D’Uva. (Com)