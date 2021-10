© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, se possibile, viene perfino rafforzata e arricchita di significato la mia incrollabile determinazione nel difendere il principio della presunzione di innocenza, sempre. Una innocenza che per Silvio Berlusconi è ora scritta nero su bianco. Una grande, cara, gioia". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. (Com)