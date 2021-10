Milano: Sala, auspico dialogo con Regione su trasporti, sanità e casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre un dialogo adeguato, all'altezza della sfida climatica, con Regione Lombardia, al fine di potenziare il trasporto pubblico utilizzato dai pendolari che lavorano a Milano e disincentivare l'utilizzo delle auto inquinanti, sulla scia di quanto fatto fin qui con Area C e Area B. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula durante la prima seduta del consiglio comunale di Milano. "La crisi del Covid – ha proseguito - ci ha mostrato quanto sia fondamentale erogare servizi di assistenza il più vicino possibile ai cittadini. Il potenziamento del Welfare attuato nello scorso mandato sarà proseguito con ancora più determinazione, in sinergia con il terzo settore della nostra città, infinita fonte di generosità, solidarietà e altruismo. Auspichiamo che il dialogo con Regione Lombardia sulla mobilità possa estendersi in primis al tema dei servizi sanitari territoriali e garantiamo la nostra massima collaborazione. Il Comune e i Municipi sono le istituzioni con le maggiori conoscenze del territorio. Le fonti da consultare per individuare sedi e modalità operative per le case di comunità". Un altro diritto primario che il programma vuole assicurare, ha spiegato il sindaco, è l'accesso alla casa, la precondizione per un'equità diffusa in ogni quartiere. "Housing Sociale, ristrutturazione e assegnazione degli alloggi popolari sfitti, sostegno all'affitto di lungo termine, incentivi all'efficientamento energetico sono il fulcro di un percorso che, insieme a un piano per la realizzazione di case popolari nei nuovi quartieri come stabilito dal Pgt, garantirà a tutti il diritto all'abitare in quartieri ricchi di socialità, di cultura, di occasioni di scambio e di opportunità professionali così come imprenditoriali". "Il dialogo con Regione Lombardia – ha concluso il sindaco - sarà ancora più essenziale sul tema case, al fine di riqualificare le abitazioni di quel 10 per cento della popolazione milanese che vive in immobili di proprietà di MM o Aler". (Rem)