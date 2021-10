Milano: Sala, ad apertura Olimpiadi città ancora più attrattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vie tracciate in questo programma hanno un obiettivo, rendere Milano sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Questa trasformazione, che segue i trend più significativi a livello globale, farà aumentare l'attrattività internazionale della città, la migliore leva per catturare turisti, studenti e investimenti. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula durante la seduta del primo consiglio comunale di Milano. "Le Olimpiadi del 2026 – ha spiegato il sindaco - riporteranno la nostra città al centro dell'attenzione internazionale". "Il programma appena illustrato nelle sue linee principali - ha proseguito Sala rivolgendosi ai consiglieri comunali - se sostenuto con convinzione da voi tutti consiglieri comunali, di maggioranza e spero spesso anche di opposizione, assicurerà a Milano di arrivare più verde, più digitale, più connessa, più giusta e più internazionale a quell'appuntamento". "All'apertura dei Giochi vedremo una città ancora più attrattiva, modello di sviluppo, coesione e sostenibilità, capace ancora una volta di stupire il mondo con la sua bellezza e di trainare l'Italia verso il progresso. La missione che Milano ha ripetutamente svolto nei momenti più alti della sua storia, dalle 5 Giornate, al 25 aprile, fino al miracolo economico del secondo dopoguerra", ha concluso il sindaco. (Rem)