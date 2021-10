Viabilità: Anas, chiusura notturna per la statale 38 "dello Stelvio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra giovedì 21 ottobre e venerdì 22 la statale 38 "dello Stelvio" sarà soggetta a limitazioni al transito per lo svolgimento di lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici nella gallerie "Valmaggiore Bolladore" e "Mondadizza". Anas comunica che la statale sarà chiusa dallo svincolo di Grosio allo svincolo Le Prese, tra i comuni di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio. Il traffico da Sondrio verso Bormio verrà indirizzato in uscita allo svincolo Grosio/Grosotto, con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro sulla statale allo svincolo di Le Prese. Inverso il percorso per la circolazione diretta a Sondrio(Com)