M5s: Sibilia, complimenti a nuovi vicepresidenti

- "Complimenti a tutti i vicepresidenti del Movimento 5 stelle che affiancheranno Giuseppe Conte. Finalmente si riparte". È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia. "Sono particolarmente felice - aggiunge - per Michele Gubitosa, una persona seria e competente con cui ho condiviso un lungo percorso. Fiero di averlo scelto per le elezioni politiche in Campania e sono lusingato che anche il presidente Conte ne abbia apprezzato le qualità. Sono certo che farà un ottimo lavoro per il Paese e per il Movimento 5 stelle. Potrà contare sempre sul mio supporto".(Com)