- In Francia il prezzo del gas resterà bloccato per tuto il 2022. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex, intervenendo ai microfoni dell'emittente "Tf1". Il capo del governo ha poi dichiarato che per tutti coloro che guadagnano meno di 2 mila euro netti la mese verrà versata automaticamente un "indennizzo inflazione". Quest'ultima misura riguarda 36 milioni di francesi.(Frp)