Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dossier sul tavolo della conferenza sono stati essenzialmente due: il ritiro delle forze straniere e le elezioni di dicembre. Sul primo punto, l’idea del governo libico è quella di sostenere l’accordo trovato pochi giorni fa a Ginevra sulla tabella di marcia per rimuovere “combattenti, mercenari e forze straniere” dalla Libia. Il problema è che la Turchia non è d’accordo con il termine “forze straniere”, perché ritiene che la sua presenza militare in Libia sia legittimata dall’accordo firmato nel 2019 con il governo libico dell’allora premier Fayez al Sarraj. L’Egitto, al contrario, preme per espellere le forze turche dal Paese vicino il prima possibile, mentre la Federazione russa fa buon viso a cattivo gioco: l’attuale situazione di status quo, infatti, consente a Mosca di mantenere in Libia, tramite i mercenari del gruppo Wagner, una spina nel financo sud dell'Alleanza atlantica e al tempo stesso un presidio strategico per la penetrazione nel Sahel. (segue) (Lit)