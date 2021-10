Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle elezioni, la situazione è piuttosto complicata. La road map del Foro di dialogo politico libico (l’organismo patrocinato dall’Onu) prevede che si voti simultaneamente per le presidenziali e le parlamentari il 24 dicembre, nella simbolica data del 70mo anniversario dell’indipendenza della Libia. Tuttavia, da tempo i cosiddetti “spoiler” (le forze che intendono guastare il processo di stabilizzazione) stanno manovrando per ritardare o dividere le consultazioni. La presidenza della Camera dei rappresentanti di Tobruk (est) vorrebbe prima le presidenziali e poi le parlamentari. Al contrario, il Consiglio di Stato di Tripoli (ovest) spinge per le parlamentari prima e le presenziali solo dopo un referendum costituzionale. (segue) (Lit)