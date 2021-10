Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento introduttivo, Dabaiba ha detto che la conferenza odierna dimostra "l’avvio del cammino di costruzione e stabilità” della Libia. “Tripoli sta riacquistando oggi il suo simbolismo come capitale di tutti i libici”, ha evidenziato il capo dell’esecutivo e la “presenza delle delegazioni è la prova che il cammino verso la stabilità e la costruzione nel Paese è iniziato”. Si tratta del “primo evento di questo genere in Libia in dieci anni”, ha aggiunto Dabaiba. Finora, infatti, tutte le conferenze internazionali sulla Libia si sono svolte all’estero, a Parigi, a Palermo e a Berlino. “L’incontro di oggi – ha proseguito – è la prova che i libici sono capaci di trovare una soluzione da soli”. Nel suo intervento, il primo ministro è intervenuto anche sullo svolgimento entro i tempi prestabiliti, ovvero il 24 dicembre, delle elezioni parlamentari e presidenziali. “Fin dall'inizio, ci siamo chiaramente impegnati a sostenere la Commissione elettorale per tenere le elezioni in tempo”, ha affermato. Inoltre, il capo del Gun ha anticipato che “all'inizio del prossimo anno sarà annunciato un piano salariale unificato”, mentre “entro la prossima estate, la Libia avrà superato i suoi problemi di elettricità”. Sul piano della gestione amministrativa, Dabaiba ha chiarito che il Gun “ha contribuito a rafforzare le autorità locali, rappresentate dai comuni”. (segue) (Lit)