Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (7)

- Dabaiba ha poi invitato tutte le parti interessate “a raggiungere un'intesa su un meccanismo permanente di comunicazione, coordinamento e risoluzione delle questioni in sospeso, come la presenza straniera in Libia, che è diventata inquietante per tutto il popolo libico senza differenze”. Il premier ha poi detto che entro la fine di quest'anno il governo avvierà un programma per la retribuzione unificata di tutti i dipendenti delle istituzioni statali, sia nell’est che nell’ovest del Paese. “Ci siamo anche impegnati a risparmiare sui costi dell'elettricità. Entro la prossima estate supereremo la crisi elettrica causata dalle guerre e dall'abbandono delle infrastrutture negli ultimi decenni”, ha aggiunto Dabaiba. (segue) (Lit)