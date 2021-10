Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, la ministra Mangoush ha detto che la stabilità in Libia va raggiunta “a qualsiasi costo”. Le delegazioni internazionali presenti oggi a Tripoli danno “nuova speranza al popolo libico”, ha detto la ministra libica, sottolineando come il raggiungimento della stabilità nel Paese non sia un'opzione. “Non c'è stabilità senza il raggiungimento della piena sovranità su tutte le terre libiche”, ha avvertito il capo della diplomazia di Tripoli, in un probabile riferimento alla presenza di forze, combattenti e mercenari stranieri sul suolo libico. L’esponente dell’esecutivo nordafricano ha detto che “i risultati delle elezioni (che dovrebbero tenersi il 24 dicembre, ndr) devono essere accettati da tutti i libici”. Nella conferenza stampa finale, la ministra ha detto che l’esecutivo di Tripoli intende “attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, gli esiti delle Conferenze di Berlino 1 e 2 e la road map pubblicata dal Forum di dialogo politico libico”. (segue) (Lit)