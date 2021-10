Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore il ritorno delle ambasciate all'interno di Tripoli e invitiamo il resto dei Paesi a riportare le loro sedi diplomatiche nella capitale”, ha detto la ministra, sottolineando l’importanza di “adottare le misure necessarie per rafforzare la fiducia al fine di creare un ambiente appropriato per lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre”. Secondo il capo della diplomazia di Tripoli, “per porre fine al conflitto e raggiungere la sicurezza e la stabilità in Libia è essenziale per stabilire la pace come pilastro per far progredire l'economia”. La ministra ha poi espresso sostegno “al lavoro del Comitato militare 5+5 per attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco e il piano d'azione che ha recentemente concordato” a Ginevra. (segue) (Lit)