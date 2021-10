Libia: Tripoli ospita la sua prima conferenza internazionale post-conflitto (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria generale Onu, invece, ha detto che le Nazioni Unite sostengono il lavoro della commissione militare libica congiunta 5+5 per garantire la partenza di mercenari e combattenti stranieri dalla Libia. Il Paese ha bisogno di “programmi di disarmo e reinserimento” delle milizie, ha detto ancora l’esponente dell’Onu, sottolineando come le Nazioni Unite stiano “monitorando da vicino il cessate il fuoco” in vigore nel Paese dal novembre 2020. “Esortiamo il governo libico a garantire che i migranti siano evacuati e rilasciati dai centri di detenzione per immigrati clandestini”, ha concluso DiCarlo. (Lit)