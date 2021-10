Covid: Bernini (FI), Italia isola felice ma non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "i vaccini anti-Covid sono efficaci al 90 per cento nel prevenire la morte in caso di infezione da variante Delta, quella ormai dominante nel mondo, ed è una grande notizia, ma Gran Bretagna e Israele sono già in allarme per una nuova mutazione del virus. Il bollettino che arriva da mezza Europa, dai Paesi in cui la platea dei vaccinati resta insufficiente - continua la parlamentare in una nota -, parla ancora di ospedali pieni e terapie intensive al collasso, per cui possiamo considerarci un’isola felice. Il Covid, però, è tutt’altro che debellato, e abbassare la guardia sarebbe irresponsabile". L'esponente di FI aggiunge: "Le proteste contro vaccini e green pass, in nome di una libertà che hanno invece contribuito invece a farci riconquistare, appaiono dunque sempre più ingiustificate e strumentali. Avanti tutta, senza esitazioni, verso l’immunità di gregge". (Com)