Brasile: Covid, registrati 15.609 nuovi contagi e 373 decessi

- Il Brasile ha registrato ieri 15.609 nuovi contagi da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore e 373 decessi per Covid-19. Lo riferisce il ministero della salute. In totale il Brasile ha registrato 21.680.488 contagi dall'inizio della pandemia, mentre il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 604.228. Con l'avanzare delle vaccinazioni, la media mobile di 14 giorni di decessi per Covid è scesa a 348, rispetto alle quasi 3 mila al giorno contate al culmine della pandemia nell'aprile di quest'anno. (segue) (Brb)