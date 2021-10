Brasile: Covid, registrati 15.609 nuovi contagi e 373 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Rio de Janeiro, capitale dell'omonimo Stato del Brasile, è tornata da metà ottobre a riempire gli spazi dei principali eventi culturali, a lungo chiusi per l'emergenza pandemica. Il sindaco, Eduardo Paes, ha infatti annunciato il pieno accesso a cinema, teatri, circhi, musei, negozi, sale per eventi, parchi di divertimento, zoo e altri luoghi per riunioni di gruppo. Una misura che accompagna il lento recupero della città dalla crisi sanitaria, ma che non rimuove l'obbligo dell'uso della mascherina. Statistiche ufficiali sul rischio Covid-19, pubblicate il 15 ottobre, segnalano che lo Stato di Rio ha conosciuto nelle due precedenti settimane un calo del 40 per cento dei ricoveri per sindrome respiratoria acuta grave, e del 39 per cento dei decessi. Si tratta del miglior dato registrato dallo Stato dallo scorso 8 luglio 2020. (segue) (Brb)