Brasile: Covid, registrati 15.609 nuovi contagi e 373 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 1,5 milioni, stando alle informazioni di "Our world in data", i morti totali in America Latina per cause riconducibili alla covid 19. Tra le grandi aree del mondo, la regione risulta sempre più quella più esposta alla pandemia. Il Brasile e il Messico sono secondo e quarto nella graduatoria mondiale del numero assoluto di morti mentre il Perù ha il primato di decessi, 605, per ogni centomila abitanti. Il primo caso di contagio nella regione è stato registrato in Brasile, il primo decesso, in Argentina, è stato il 7 marzo 2020. L'ultimo Paese a censire un caso di contagio è stato El Salvador. (segue) (Brb)