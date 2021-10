Brasile: Covid, registrati 15.609 nuovi contagi e 373 decessi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto stilato a metà ottobre dall'Organizzazione panamericana della salute (Ops) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) riconosce che in America latina e Caraibi, dove si concentra solo l'8,4 per cento della popolazione mondiale, si conta circa un quinto dei casi confermati di Covid-19, e un 30 per cento delle morti in tutto il pianeta. Dati che dimostrano l'urgenza di "costruire un'agenda di salute pubblica con una prospettiva integrale" che riconosca l'interdipendenza tra le dimensioni sanitarie, sociali, economiche e ambientali". Il rapporto - "Il prolungamento della crisi sanitaria e il suo impatto sulla salute, l'economia e lo sviluppo sociale" - ricorda che ben quattro paesi della regione - Messico, Brasile, Perù e Colombia - si trovano nei primi dieci posti della classifica per mortalità legata alla covid. (segue) (Brb)