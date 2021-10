Caucaso: ambasciatore azerbaigiano Ahmadzada, oggi nuova situazione geopolitica nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fine del conflitto tra Azerbaigian e Armenia oggi c’è una nuova situazione geopolitica nel Caucaso, dove vi è la possibilità di attuare un grande piano di ricostruzione regionale. Lo ha affermato l’ambasciatore azerbaigiano in Italia, Mammad Ahmadzada, nel suo intervento all’evento organizzato per il 30mo anniversario dell’indipendenza dell’Azerbaigian nella sala caduti di Nassirya del Senato. Secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore, lo scorso anno “l’Azerbaigian durante 44 giorni di guerra patriottica ha liberato i suoi territori”, che erano stati controllo dell’Armenia per 27 e 28 anni. “Oggi sia Armenia che Azerbaigian hanno confini riconosciuti dal punto di vista internazionale”, ha fatto notare l’ambasciatore azerbaigiano, aggiungendo che “per l’Azerbaigian il conflitto è finito e vuole una pace duratura nella regione” al fine di assicurarne lo sviluppo economico. (segue) (Res)