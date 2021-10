Caucaso: ambasciatore azerbaigiano Ahmadzada, oggi nuova situazione geopolitica nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmadzada ha poi ricordato nel suo intervento il tradizionale ruolo del suo Paese nello sviluppo regionale, pur riconoscendo le gravi difficoltà all’indomani dell’indipendenza in quanto l’Azerbaigian era diventato “oggetto di un grande problema” ovvero “le rivendicazioni territoriali da parte dell’Armenia”. All’indomani dell’indipendenza dall'ex Unione sovietica, oltre ad avere problemi economici come tutte le nuove repubbliche indipendenti, l’Azerbaigian è stato alle prese con “un’aggressione militare” che ha determinato una “situazione politica molto difficile” nella quale ha perso “il 20 per cento del suo territorio” e che ha prodotto un milione di sfollati (sui 7 milioni di abitanti). “Ma siamo stati molto fortunati, in quanto la guida politica arriva con l’arrivo del presidente Heidar Aliyev, che prende il Paese dalle rovine e inizia a portarlo verso la stabilità politica aprendo le porte alla crescita economica”, ha sottolineato l’ambasciatore, individuando elementi del successo del suo Paese nelle grandi risorse naturali, nelle collocazione geografica strategica tra est-ovest e nord-sud, e nella società multiculturale. “Ma la cosa più importante è stata proprio la guida politica capace in grado di combinare tutti questi tre elementi”, ha aggiunto. (segue) (Res)