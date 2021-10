Caucaso: ambasciatore azerbaigiano Ahmadzada, oggi nuova situazione geopolitica nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ambasciatore, la politica estera dell’Azerbaigian, con i suoi progetti di cooperazione regionale in campo energetico ed infrastrutturale, è stata cruciale per rafforzare l’indipendenza e lo sviluppo economico anche degli altri Paesi della regione. Oltre che con i Paesi della regione, secondo Ahmadzada, Baku è stata inoltre in grado di tessere ottimi rapporti anche in altre direzioni e in questo senso i rapporti con l’Ue rappresentano “un esempio di lungimiranza”. L’ambasciatore ha infine elogiato il “dialogo istituzionale di altissimo livello” tra Roma e Baku, testimoniato dalla visita del presidente Sergio Mattarella in Azerbaigian nel 2018 e quella di Ilham Aliyev nel 2020 in Italia. “In quell’occasione è stato stipulato un importantissimo documento sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale”, ha dichiarato l’ambasciatore parlando di “un documento senza precedenti” nei rapporti con un Paese membro dell’Ue. (Res)