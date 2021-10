Decreto Fisco: Catalfo (M5s), modifiche assegno invalidi parziali, presenterò emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Nunzia Catalfo, condivide "le preoccupazioni espresse da molte associazioni che si occupano di disabilità: la stretta sulla concessione degli assegni mensili di assistenza erogati dall'Inps agli invalidi parziali è da modificare e necessita di un intervento immediato. Sulla base di alcuni pronunciamenti della Cassazione, l'Istituto, infatti - prosegue la parlamentare in una nota -, ha dovuto modificare le precedenti indicazioni sull'erogazione dell'assegno di invalidità, dovendo togliere anche agli invalidi parziali (dal 74 al 99 per cento) tra i 18 e i 67 anni che non superano un reddito personale pari a 4.931 euro il diritto al sostegno economico che si aggira intorno ai 287 euro. Presenterò un emendamento al decreto fiscale per chiederne la modifica". (Com)