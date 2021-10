Bolivia: nuova giornata di proteste contro legge antiriciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La confederazione dei sindacati della Bolivia ha indetto per oggi una nuova giornata di protesta nazionale contro la legge antiriciclaggio presentata dal governo del presidente Luis Arce. Le principali critiche contro la legge, affermano i sindacati, puntano il dito contro un eccesso di prerogative e facoltà assegnate agli organi del governo per indagare sulle finanze personali della cittadinanza, così come la possibilità di avviare indagini sulla base di delazioni da parte dell'Unità di indagine finanziaria (Uif), organo delegato alla lotta contro il riciclaggio. "Non c'è dialogo con il governo, iniziamo con le manifestazioni e non escludiamo di decretare uno sciopero", ha affermato al quotidiano "El Deber" il segretario esecutivo della Federazione dei sindacati, Edgar Alvarez. Alle proteste, come anche lo scorso 11 ottobre, si uniscono anche i movimenti "civici" delle principali città governate dall'opposizione, come Santa Cruz e Potosì. (segue) (Brb)