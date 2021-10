Bolivia: nuova giornata di proteste contro legge antiriciclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Interni, Nelson Cox, ha affermato da parte sua che le proteste derivano da una "disinformazione voluta", e che esiste una volontà da parte di settori dell'opposizione, di "creare problemi". "E' preoccupante che una legge contro il riciclaggio susciti tanta opposizione, quelli che si devono preoccupare sono i delinquenti, quelli che riciclano il denaro, che commettono questo tipo di delitti, non chi si guadagna il pane con lavoro onesto, trasparente", ha aggiunto Cox. Il viceministro ha quindi accusato l'opposizione "di voler far passare il messaggio che questa legge colpirà i cittadini e che verrà usata dal governo per chissà quale scopo, chissà quali abusi, ma è falso". Il governo, ha quindi rivolto un appello ai sindacati e all'opposizione a "lasciare da parte le proteste e avviare un dialogo con il governo per conoscere i veri obiettivi della legge". (segue) (Brb)