Bolivia: nuova giornata di proteste contro legge antiriciclaggio (3)

- A causa delle proteste il 14 ottobre il governo del presidente Arce aveva già ritirato una parte del progetto di legge antiriciclaggio che aveva suscitato forti critiche in diversi settori dell'opposizione, dei sindacati, e della società civile. Lo aveva annunciato il ministro della Presidenza, María Nela Prada, sottolineando che la decisione era stata presa per "evitare scontri tra boliviani e non dare luogo a violenza e destabilizzazione". Il ministro aveva quindi riconosciuto "che ci sono stati errori nella comunicazione di questo disegno di legge (...) e che purtroppo si è instillato un timore assolutamente infondato in settori della popolazione, seminato e promosso da gruppi politici con interessi che cercano l'impunità". "Siamo un governo del popolo e naturalmente saremo sempre in sintonia con le sue preoccupazioni e i suoi timori", ha aggiunto Prada. (segue) (Brb)