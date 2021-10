Bolivia: nuova giornata di proteste contro legge antiriciclaggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Luis Arce aveva definito in precedenza l'iniziativa dei sindacati come "un tentativo di colpo di Stato". "Ci sono minoranze che vogliono farci tornare a vivere momenti tragici della nostra storia come quello del 2019", aveva detto Arce. Il presidente aveva quindi criticato "quelle minoranze che concepiscono la democrazia attraverso l'esclusione delle maggioranze", una situazione che "non tornerà a ripetersi". La direttrice della Uif, Ana Maria Morales, aveva invece dichiarato che la legge contro il riciclaggio "ha come unico obiettivo quello di indagare persone che stanno ottenendo denaro da attività illecite come traffico di droga, contrabbando, corruzione e sequestri, non le persone che lavorano cercando di sostenere la famiglia". Morales aveva precisato inoltre che la legge rappresenta un adeguamento alle norme internazionali. (Brb)