Francia: sospeso capo della polizia di Nizza dopo apertura inchiesta per concussione

- Il capo della polizia municipale di Nizza, Richard Gianotti, è stato sospeso dopo essere finito al centro di un'inchiesta per concussione. Gianotti a è sospettato di aver continuato a percepire lo stipendio di comandante della polizia nazionale in parallelo con quello del suo attuale incarico. Gli inquirenti hanno perquisito l'ufficio e il domicilio di Gianotti. La città di Nizza ha spiegato che la sospensione è temporanea e rimarrà in vigore per la durata dell'inchiesta. Le indagini non sono legate "all'esercizio professionale di direttore della Polizia municipale. (Frp)