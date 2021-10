Ue: Parlamento, sì ad aggiornamento norme assicurazione auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato l'aggiornamento delle norme sull'assicurazione auto. Lo si apprende dall'Eurocamera che ha spiegato che la legislazione, approvata in via definitiva, protegge le vittime di incidenti a prescindere dal fatto che si verifichino nel loro Paese di residenza o altrove nell'Ue. Le nuove norme puntano a colmare le lacune esistenti e a migliorare l'attuale direttiva Ue sull'assicurazione auto. Il testo è stato approvato con 689 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni. I negoziatori di Parlamento e Consiglio, che avevano concordato il testo in via provvisoria il 22 giugno, hanno voluto assicurarsi che le persone che rimangono coinvolte in un incidente stradale siano risarcite anche nel caso la compagnia di assicurazione dovesse andare in bancarotta. Inoltre, le nuove "attestazioni di sinistralità pregressa" omogenee a livello Ue eviteranno discriminazioni quando un assicurato si sposta da un Paese dell'Ue all'altro. I cittadini potranno anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai diversi fornitori grazie a nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti. Per garantire lo stesso livello di protezione minima alle vittime di incidenti, nel testo vengono armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'Ue, salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri. (segue) (Beb)