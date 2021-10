Ue: Parlamento, sì ad aggiornamento norme assicurazione auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di danni alle persone: 6.450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1.300.000 euro per persona lesa. Nel caso di danno alle cose, 1.300.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese. Per evitare un eccesso di regolamentazione, l'aggiornamento normativo esclude dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h, come i trattori da giardino e i monopattini per la mobilità cittadina, e le biciclette elettriche. Anche i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici sono esclusi dalla direttiva. La legge dovrà ora essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale. (Beb)