Nato: Stoltenberg sì a nuovo piano generale difesa e obiettivi di capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Nato hanno approvato un nuovo piano generale per difendere l'alleanza e nuovi obiettivi di capacità. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la prima giornata di riunione ministeriale Difesa. "Oggi, i ministri hanno approvato un nuovo piano generale per difendere la nostra Alleanza nelle crisi e nei conflitti. Per assicurarci di continuare ad avere le forze giuste al posto giusto, al momento giusto. Per proteggere il nostro miliardo di persone da qualsiasi minaccia", ha dichiarato. "I ministri hanno anche concordato gli obiettivi di capacità della Nato. Questo fa parte del processo di pianificazione della difesa della Nato, e questi obiettivi aiutano a garantire che abbiamo le capacità per una deterrenza e una difesa credibili", ha aggiunto. (Beb)