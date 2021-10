Covid: M5s, solidarietà a Cossolo, grazie a farmacie per prezioso ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali esprimono "la più sentita solidarietà a Marco Cossolo, presidente della Federazione nazionale dei titolari di farmacia (Federfarma), per le minacce di morte ricevute sui social. Nell’augurarci che gli autori di questi vili messaggi vengano al più presto individuati - continuano i parlamentari in una nota - rinnoviamo i nostri ringraziamenti a tutto il sistema italiano delle farmacie che, in questo periodo di emergenza dovuta alla pandemia, sta svolgendo una preziosa funzione di supporto al sistema sanitario nella lotta al Covid, oltre a rappresentare un presidio di salute insostituibile per la cittadinanza. L’odio e la violenza, anche solo verbale, non devono trovare cittadinanza nel dibattito pubblico e devono essere perseguiti con la massima decisione". (Com)