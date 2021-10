Forza Nuova: Casa (M5s), governo ascolti parlamento e sciolga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carica eversiva espressa negli scorsi anni e nelle scorse settimane dai militanti di Forza Nuova è inconciliabile con la vita democratica del Paese. Lo afferma Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione. "Violenza, squadrismo e razzismo sono incompatibili con la libertà d'espressione e d'associazione: questo dice la nostra Costituzione. Mi auguro che al più presto il Governo agisca in coerenza con la mozione votata in Parlamento e sciolga Forza Nuova così come tutte le organizzazioni che esplicitamente si richiamano al fascismo", aggiunge Casa. (Rin)