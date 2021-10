Nord Macedonia: trasferiti in Grecia 35 rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi per la Grecia 35 cittadini afgani che erano stati inizialmente accolti dalla Macedonia del Nord. Lo riferisce l'emittente "Nova" precisando che la Grecia ha offerto loro rifugio permanente. Il gruppo è composto da attivisti per i diritti umani e per i diritti delle donne, oltre che dai componenti delle loro famiglie. Sono attualmente 407 i rifugiati afgani che risiedono in Macedonia del Nord. Le istituzioni, durante il loro soggiorno, forniscono tutto il supporto necessario fino al trasferimento alla loro destinazione finale. I costi sono interamente coperti da organizzazioni internazionali. (Seb)