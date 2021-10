Imprese: Lbo France e Haixa Capital creano programma di investimenti franco-cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimenti francese Lbo France e la società cinese Haixa Capital hanno firmato un protocollo d'accordo che prevede la creazione di un programma destinato a dare il via ad un "partenariato sul lungo termine". È quanto si legge in un comunicato diffuso da Lbo Francia. "L'obiettivo è quello di "investire 500 milioni di euro in società a forte potenziale di sviluppo in Cina e in Europa", si legge nella nota, dove si sottolinea che la Francia ha "un potenziale considerevole per gli investitori asiatici". La Cina invece rappresenta il "più grande mercato di consumatori" con un potenziale da 1,4 miliardi di persone, sottolinea il comunicato.(Frp)