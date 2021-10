Afghanistan: Onu lancia programma finanziamento per prevenire collasso economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno lanciato un programma di finanziamento volto a iniettare liquidità in Afghanistan e prevenire il collasso dell'economia, in particolare sostenendo le microimprese. Secondo annunciato dall’Onu, il fondo istituito dal Programma delle nazioni unite per lo sviluppo (Undp) consente ai governi di finanziare programmi specifici per sostenere l'economia afghana sul campo, senza trasferire denaro al nuovo governo talebano. In una conferenza stampa a Ginevra, il funzionario dell’Undp Achim Steiner ha sottolineato che il Paese non sta affrontando solo sconvolgimenti politici: "Stiamo anche assistendo a un'implosione economica". (segue) (Res)