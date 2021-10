Afghanistan: Onu lancia programma finanziamento per prevenire collasso economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal ritorno al potere dei talebani ad agosto, il Paese ha dovuto far fronte a una carenza di liquidità. I talebani, soggetti a sanzioni internazionali, non hanno i fondi per gestire le banche e pagare i funzionari. Washington in particolare ha congelato le riserve della Banca centrale afgana. La situazione economica è precaria, i prezzi dei generi alimentari sono in aumento e la disoccupazione è alle stelle. Per i primi dodici mesi, il meccanismo messo in atto dall'Undp dovrebbe coprire circa 667 milioni di dollari (più di 573 milioni di euro) e aiutare 4,5 milioni di persone, prima di essere ampliato se i fondi saranno sufficienti. I fondi saranno iniettati nell'economia afgana attraverso vari canali. Il piano prevede che i più vulnerabili beneficino di un programma “cash-for-work” e di sovvenzioni per le piccole e medie imprese, in particolare quelle gestite da donne. Anche le persone con disabilità e gli anziani dovrebbero ricevere un reddito di base temporaneo. (segue) (Res)