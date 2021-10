Afghanistan: Onu lancia programma finanziamento per prevenire collasso economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steiner ha affermato che i programmi pianificati sono stati discussi con i talebani. Ciò dovrebbe consentire agli afgani di poter continuare a vivere e lavorare nella loro regione, piuttosto che cadere nella "disperazione e miseria", ha affermato. L'Onu vuole che gli aiuti convogliati attraverso il fondo siano il più possibile in valuta locale, per evitare la dollarizzazione dell'economia afghana. "La nostra intenzione è quella di trovare molto rapidamente modi per convertire il sostegno internazionale in valuta locale", ha dichiarato Steiner. "È così che si mantiene viva un'economia e si impedisce alle persone di diventare dipendenti dalle donazioni", ha aggiunto. (Res)