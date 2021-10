Imprese: spagnola Ilsa assegna a Hitachi Rail contratto manutenzione sua nuova flotta di treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilsa, il principale operatore ferroviario privato spagnolo ad alta velocità, ha assegnato a Hitachi Rail Spagna la manutenzione della sua flotta, composta da 20 nuovi treni ETR 1000, attraverso un contratto da 737 milioni di euro che coprirà un periodo di 30 anni, fino al 2052. Tale contratto di manutenzione, si legge in un comunicato, garantisce l'alleanza di Ilsa con Hitachi Rail a livello globale e dà continuità all'accordo per la costruzione dei suoi treni, risalente ad agosto 2020, e alla presenza di Hitachi in Spagna. La nuova flotta di Ilsa, nata in Italia e la più veloce, sostenibile e silenziosa d'Europa, sarà completamente assistita a Madrid da un nuovo team di oltre 75 dipendenti. La manutenzione dei treni comprenderà attività predittive e correttive per garantire i massimi livelli di affidabilità, sicurezza e comfort per i passeggeri. Ilsa inizierà le sue operazioni nella seconda metà del 2022 e collegherà Madrid, Barcellona, Valencia, Alicante, Siviglia, Malaga e Cordoba con una flotta la cui efficienza operativa non ha eguali grazie alla sua aerodinamica all'avanguardia, al suo utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e delle sue elevate prestazioni. Inoltre è composto per l'85% da materiali riciclabili e per il 95 per cento da materiali rinnovabili. Questi principi di eco-design contribuiscono all'impegno di Ilsa per avere la flotta più sostenibile e alla strategia di decarbonizzazione di Hitachi Rail per ridurre le emissioni di carbonio per i clienti. (segue) (Com)