Imprese: spagnola Ilsa assegna a Hitachi Rail contratto manutenzione sua nuova flotta di treni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlos Bertomeu, presidente di Ilsa, ha espresso la sua soddisfazione per la firma di questo contratto. "L'accordo è un nuovo passo avanti nello sviluppo del primo operatore privato ad alta velocità in Spagna e dimostra l'impegno dell'azienda con i più alti standard sia in termini di operazioni che di comfort dei passeggeri", ha affermato Bertomeu. Per il presidente della Spagna -Azienda italiana, “questo contratto dimostra ulteriormente l'impegno di Ilsa per la connettività, lo sviluppo industriale e la creazione di posti di lavoro in Spagna”. Simone Gorini, amministratore delegato di Ilsa, ha dichiarato: “Questo accordo di manutenzione con Hitachi Rail è un vivido esempio delle relazioni durature e preziose che vogliamo stabilire con tutti i nostri stakeholder per creare ricchezza in Spagna. Il rispetto per l'ambiente e i principi di sostenibilità sono valori condivisi tra le due società e, senza dubbio, sono stati un fattore decisivo per diventare partner strategici sia per la produzione che per la manutenzione della nostra flotta, con la quale l'alta velocità spagnola network farà un passo avanti in termini di innovazione, sostenibilità e multimodalità dalla seconda metà del 2022 in poi, una volta avviata la nostra attività. È un onore per me, nuovo amministratore delegato di Ilsa, riprendere l'ottimo rapporto con Hitachi Rail avviato dal mio predecessore, Fabrizio Favara”. (segue) (Com)