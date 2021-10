Imprese: spagnola Ilsa assegna a Hitachi Rail contratto manutenzione sua nuova flotta di treni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di fornire al mercato spagnolo non solo i veicoli per le nuove linee ad alta velocità, ma anche i nostri servizi di manutenzione. Questo ci consente di contribuire insieme ai nostri clienti allo sviluppo della mobilità nei Paesi in cui operiamo, sia contribuendo alla crescita dell'alta velocità ferroviaria sia rendendo i viaggi più rispettosi dell'ambiente. Questo contratto rappresenta una pietra miliare significativa per la divisione Operation Service & Maintenance di Hitachi Rail, che vanta una vasta esperienza nelle attività di full service in Italia, che vanno dall'alta velocità ai treni regionali", ha affermato Edoardo La Ficara, Executive Officer, Operation Service & Maintenance Division, Hitachi Recintare. "Questo contratto conferma la presenza e l'impegno di Hitachi Rail nel mercato ferroviario spagnolo - ha affermato Roberto Vitali, amministratore delegato di Hitachi Rail Spagna -. La Spagna è un Paese importante per il nostro business Operation Service & Maintenance: oltre a questo contratto Full Service per l'ETR 1000, abbiamo contratto per la manutenzione di 53 metropolitane in servizio sulla rete metropolitana di Madrid e per la manutenzione dell'infrastruttura della linea ad alta velocità da Madrid a Lerida". (segue) (Com)