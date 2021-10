Imprese: spagnola Ilsa assegna a Hitachi Rail contratto manutenzione sua nuova flotta di treni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flotta Ilsa, il cui primo treno è già in Spagna per i test di omologazione, mentre la seconda e la terza unità sono in viaggio per Madrid e l'arrivo è previsto entro la fine del 2021, è prodotta da Hitachi Rail e Alstom Group (ex Bombardier Transportation) nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. Ogni treno ha una lunghezza di 200 metri, una capacità di 460 passeggeri ed è in grado di raggiungere velocità commerciali fino a 360 chilometri orari. Dispongono inoltre di un elevato livello di comfort a bordo, con sedili più spaziosi, Wi-Fi 5G e area bar. Gli ETR 1000 operano in Italia dal 2015 e hanno fissato un nuovo standard per prestazioni, efficienza operativa e comfort dei passeggeri. Tutte queste attività di revisione, gestione, assistenza e manutenzione, così come il materiale rotabile ferroviario, il segnalamento, la tecnologia digitale e le soluzioni chiavi in mano sono svolte da Hitachi Rail nei suoi undici siti di produzione in 38 paesi diversi in sei continenti. (Com)