Imrpese: Massoletti (Confcommercio), bene le misure annunciate da Regione Lombardia

- Un pacchetto di misure certamente positivo per sostenere la ripresa, "in un contesto di forte miglioramento delle prospettive in cui però è ancora fondamentale accompagnare le imprese facilitandone l'accesso al credito, sostenendo gli investimenti e l'avvio di nuove attività". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti commentando il pacchetto economico da 460 milioni di euro presentato oggi da Regione Lombardia. "Il dialogo con la Regione e con l'assessore Guido Guidesi – prosegue Massoletti - è sempre stato proficuo. Anche grazie alla nostra interlocuzione e ad un costante confronto, le misure approvate permetteranno iniezioni di liquidità a molte imprese della ristorazione, del commercio, della filiera della moda, degli eventi. Ma soprattutto sono misure che segnano un cambio di passo, fornendo un quadro di prospettiva, facilitando gli investimenti, valorizzando anche il ruolo dei confidi. Oggi è importante far sì che le risorse diventino volano e moltiplicatore per gli investimenti delle imprese. Si tratta di un segnale decisivo soprattutto in questo momento in cui la Lombardia torna a trainare il Paese. Occorre fare di tutto per amplificare gli effetti della ripresa". "Guardare al futuro – conclude Massoletti - significa affrontare questa nuova fase senza dimenticare la rete straordinaria che si è creata per sostenere imprenditori e cittadini, un meccanismo virtuoso in cui le associazioni sono state, davvero, un punto di riferimento per tante imprese che hanno vissuto il dramma delle chiusure e delle restrizioni. Lo saranno ancora di più nella ripartenza e nell'accompagnamento verso le strategie le opportunità della transizione ambientale e digitale che governo ed Europa ci indicano con decisione e che noi siamo pronti a cogliere". (Com)