Venezuela: Covid, arrivate 463 mila dosi vaccino Sputnik V (4)

- Covax confermava di avere ricevuto dallo scorso 13 aprile 12 transazioni per un totale di 109 milioni di dollari, a cui mancavano per saldare il dovuto 10 milioni di dollari. Quanto ai quattro pagamenti mancanti Covax confermava di avere ricevuto una notifica dalla banca svizzera Ubs secondo cui i pagamenti erano stati bloccati ed erano in corso di verifica. Sentita da "Nova" la Ubs ha dichiarato di non avere commenti da fare a riguardo. L'8 luglio arrivava la conferma da parte dell'Oms che il Venezuela aveva completato i pagamenti dovuti al meccanismo Covax e avrebbe quindi ricevere i vaccini anti Covid-19 non appena fossero state disponibili le dosi dei vaccini scelti dal governo di Caracas. (Vec)