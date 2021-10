Italia-Azerbaigian: Petrocelli (M5s), Paesi uniti da partenariato strategico multidimensionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Azerbaigian sono due Paesi vicini con dei rapporti caratterizzati da un partenariato strategico multidimensionale. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, nel suo intervento all’evento organizzato per il 30mo anniversario dell’indipendenza dell’Azerbaigian nella sala caduti di Nassirya del Senato. Petrocelli ha voluto sottolineare la “notorietà internazionale accresciuta” per l’Azerbaigian grazie al Gran premio di formula 1 di Baku, “un grande successo per la diplomazia internazionale e per l’immagine di Baku”. Petrocelli ha poi fatto riferimento all’importanza del viale dei martiri di Baku, dove sono sepolte persone di diversa etnia a testimonianza di un’indipendenza pagata con il sangue anche di ebrei, russi e di persone di altre repubbliche centro asiatiche. Secondo il senatore, inoltre, “è ormai riconosciuto a livello internazionale” che l’Azerbaigian è un “centro multietnico, multiculturale e multiconfessionale”. Italia, Turchia e Israele, ha osservato Petrocelli, hanno saputo interpretare il conflitto ed il caos geopolitico nel Caucaso “da un punto di vista di obiettività” comprendendo sin da subito che le posizioni da sostenere erano quelle riconosciute dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.(Res)