- Dopo aver dato il via libera alla mozione del centrosinistra e a quella del centrodestra, l'Aula della Camera ha approvato in parte la mozione presentata dalla componente L'alternativa c'è concernente iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista. (Rin)