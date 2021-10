Roma: liceo Ripetta occupato, in corso riunione in Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Da ieri il liceo artistico Ripetta nel rione Campo Marzio di Roma è occupato da una 60ina di studenti, 30 all'interno e 30 all'esterno. I ragazzi protestano per la gestione dell'istituto e da ieri un reparto della polizia presidia l'area. E' in corso in prefettura a Roma un incontro per decidere il da farsi, se liberare il plesso e consegnarlo alla preside o permettere ai ragazzi di continuare la protesta. Intanto nel pomeriggio ci sono stati spintoni tra manifestanti che volevano entrare nel plesso e i poliziotti che hanno sbarrato loro la strada.