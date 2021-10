Decreto Incendi: Gallone, approvato emendamento FI per tutelare sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Ambiente dell’emendamento di Forza Italia al decreto Incendi, con cui tuteliamo il ruolo dei sindaci in particolare, e di tutti i funzionari pubblici impegnati sul territorio, nell’azione di prevenzione degli incendi. Il testo aveva ulteriormente gravato il quadro sanzionatorio nei loro riguardi, con riferimenti troppo generici all’azione di prevenzione". Lo dichiara la senatrice Alessandra Gallone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Ambiente. "Paradossalmente, un sindaco si sarebbe potuto vedere comminata una pena pari alla reclusione da sette a dodici anni per una generica omissione nel ‘contenimento’ di un incendio - aggiunge -. Noi non siamo contro le aggravanti su un tema come quello degli incendi boschivi, ma bisogna tenere a mente che oltre il 70 per cento dei sindaci dei territori interessati dagli incendi amministrano piccoli comuni di montagna o delle aree interne, che spesso non dispongono di risorse, mezzi e personale idoneo. E’ di questo che dovremmo preoccuparci, non di gravare ulteriormente su chi, con grande generosità e fatica, si mette a disposizione della comunità. Pensiamo ai sindaci in primis, ma anche agli operatori della Protezione Civile e ai tanti volontari. Il nostro obiettivo è avvicinare le persone all’impegno civico, non farle fuggire. E l’approvazione di questo emendamento va proprio in questa direzione".(com)