Spagna: accordo tra governo e Pp per nomina socialista Gabilondo a Difensore del popolo

- Il governo spagnolo e il Partito popolare (Pp) hanno raggiunto un accordo per nominare Angel Gabilondo, ex portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) nell'Assemblea di Madrid ed ex ministro dell'Istruzione, alla guida del Difensore del popolo. Questo accordo giunge nel quadro dei negoziati tra l'esecutivo e il principale partito di opposizione per il rinnovo delle massime istituzioni statali. Gabilondo sarà l'unico caso di un ex-politico che occupi una delle istituzioni concordate tra i due partiti in quanto sulle base degli accordi gli altri organi come la Corte costituzionale, la Corte dei conti e l'Agenzia per la protezione protezione dei dati saranno composti da profili tecnici. Gabilondo è stato il candidato del Psoe alla presidenza della comunità di Madrid nelle ultime elezioni di maggio vinte con un ampio margine dal Pp. Il Difensore del popolo è un organismo incaricato di difendere i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini controllando l'attività delle amministrazioni pubbliche spagnole. Il mediatore è eletto dal Congresso dei Deputati e dal Senato con una maggioranza di tre quinti. Il suo mandato dura cinque anni e non riceve ordini o istruzioni da nessuna autorità. (Spm)